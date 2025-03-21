Над российскими регионами за ночь сбили 43 дрона ВСУ

Минобороны: ПВО уничтожила за ночь 43 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Украинские боевики предприняли попытку атаковать четыре субъекта РФ.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 43 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что 34 дрона ликвидировали над территорией Волгоградской области, четыре над Ростовской, четыре — Курской, а также один удалось уничтожить в Белгородской области.
На днях атаке БПЛА подверглась Запорожская область. В результате чего была повреждена пожарная часть. Отмечается, что атака стала пятой за текущую неделю. Спасатели успели укрыться, пострадавших нет. Однако на кровле и гараже здания остались многочисленные повреждения.
На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ через несколько часов после завершения переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа атаковал тремя беспилотниками объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская.
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