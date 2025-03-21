Над российскими регионами за ночь сбили 43 дрона ВСУ

Украинские боевики предприняли попытку атаковать четыре субъекта РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 43 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 34 дрона ликвидировали над территорией Волгоградской области, четыре над Ростовской, четыре — Курской, а также один удалось уничтожить в Белгородской области.

На днях атаке БПЛА подверглась Запорожская область. В результате чего была повреждена пожарная часть. Отмечается, что атака стала пятой за текущую неделю. Спасатели успели укрыться, пострадавших нет. Однако на кровле и гараже здания остались многочисленные повреждения.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ через несколько часов после завершения переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа атаковал тремя беспилотниками объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская.