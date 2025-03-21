Сатурн «спрячет» свои кольца: 23 марта произойдет редкое астрономическое явление

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

В чем секрет этого космического «фокуса»?

Сатурн «спрячет» свои кольца: 23 марта произойдет редкое астрономическое явление

Фото: 5-tv.ru

Редкое астрономическое явление произойдет 23 марта — «исчезнут» кольца Сатурна. О природе этого события написало информационное агентство URA.RU.

Сатурн, как и другие планеты нашей системы, вращаются вокруг Солнца, только вот один такой оборот или год на нем равен 30 годам на Земле. Дважды за эти 30 лет Сатурн «показывает» нам свои кольца не плоскостью, а ребром. Но из-за того, что толщина этих колец, по разным оценкам ученых, равна от десяти до 30 метров, людям их с расстояния в более чем в миллиард километров просто не видно.

То есть приблизительно раз в пятнадцать лет даже самые мощные телескопы Земли не покажут человеку кольца, окружающие шестую планету Солнечной системы. Однако 23 марта из-за расположения ближайшей к нам звезды мы не сможем увидеть Сатурн без колец, а вот 26 ноября никакие небесные тела не будут препятствовать наблюдению за редким явлением.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 29 марта произойдет затмение — луна закроет солнце.

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