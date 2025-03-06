Солнечное затмение: как не упустить редкое явление, ожидающееся в конце марта

Луна закроет Солнце 29 марта.

В России можно будет наблюдать 29 марта солнечное затмение, которое будет видно в центральных и северо-западных областях. Как пояснил aif.ru старший научный сотрудник отдела наблюдательной и теоретической астрономии Олег Угольников, затмение будет малым.

«В Москве Луна перекроет лишь 7% диаметра видимого диска Солнца», — пояснил Угольников.

Затмение начнется в 14:25 и закончится в 15:13 по местному времени. Однако, как предупредил ученый, важно помнить о безопасности: смотреть на Солнце без защитных средств нельзя. Для защиты глаз подойдут старые дискеты или засвеченные фотопленки.

Но это затмение — только разогрев перед настоящим космическим событием года. 7 сентября будет полное лунное затмение, которое смогут увидеть жители почти всей России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Солнце в день защитника Отечества, 23 февраля, произошла сильная вспышка. Она длилась около 23 минут, и из-за геомагнитной бури жители средних широт могли насладиться северным сиянием.