«Ты уже следующий»: Игорь Крутой пришел проститься с Бедросом Киркоровым

Игорь Крутой: смерть Бедроса Киркорова — трагедия для его сына Филиппа
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова
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Легендарный композитор принес королю поп-эстрады свои соболезнования, отметив, что потеря родителя — это трагедия для человека в любом возрасте.
Уход из жизни народного артиста России Бедроса Киркорова стал для его сына короля поп-эстрады Филиппа настоящей трагедией. Об этом сообщил легендарный композитор Игорь Крутой после закрытой церемонии отпевания певца на камеру корреспонденту 5-tv.ru.
Продюсер отметил, что Бедросу Киркорову удалось прожить красивую жизнь, однако смерть родителя — это трагедия для его ребенка в любом возрасте.
«Есть ощущение такое, когда уходит родитель, что ты уже следующий. Поэтому я знаю Филиппа, как он к этому относится, как он любил отца, как рано потерял мать. Для него это трагедия», — поделился Крутой.
Народный артист РФ и продюсер сообщил, что сам похоронил своего отца в 53 года. Поэтому он прекрасно понимает чувства Филиппа Киркорова, что терять родителя больно в любые жизненные годы.
В храме Христа Спасителя в Москве закончилось отпевание народного артиста РФ Бедроса Киркорова. Певец Филипп Киркоров вместе с детьми — Марином и Аллой-Викторией — проводил отца в последний путь.
Артист принял соболезнования от гостей церемонии. В ходе беседы он отметил, что место на Троекуровском кладбище одно на двоих — для него и отца. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры Киркорова-младшего вместе с детьми у гроба.
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