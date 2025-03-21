Филипп Киркоров провожает отца в последний путь: слезы на глазах и дети рядом

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 132 0

Филипп Киркоров провожает отца в последний путь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В московском храме Христа Спасителя закончилось отпевание артиста.

В храме Христа Спасителя в Москве закончилось отпевание народного артиста РФ Бедроса Киркорова. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Певец Филипп Киркоров вместе с детьми — Марином и Аллой-Викторией — проводил отца в последний путь. Артист принял соболезнования от гостей церемонии. В ходе беседы он отметил, что место на Троекуровском кладбище одно на двоих — для него и отца.

На прощания также присутствовали посол Болгарии в РФ Атанас Крыстин, артисты Стас Михайлов и Александр Буйнов, хирург Тимур Хайдаров, певица Анита Цой и другие.

О смерти Бедроса Киркорова сообщил его сын Филипп. В личном блоге он рассказал, что смерть наступила в 15:37 по московскому времени.

Это произошло 18 марта, причиной стала острая сердечная недостаточность. Бедрос скончался у себя дома, но сына рядом не было — Филипп в это время находился на съемках в Марокко.

Киркоров отменил все ближайшие концерты и пока не сообщает, когда он планирует вернуться на сцену. Поклонники артиста активно поддерживают его в этот сложный период, выражая соболезнования и слова поддержки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владислав Третьяк высказался о Бедросе Киркорове.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.40
1.55 92.46
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:33
«Ты уже следующий»: Игорь Крутой пришел проститься с Бедросом Киркоровым
14:21
Филипп Киркоров провожает отца в последний путь: слезы на глазах и дети рядом
14:16
Российские военные продолжают эвакуацию мирных жителей из Константинополя под ДНР
14:04
Сатурн «спрячет» свои кольца: 23 марта произойдет редкое астрономическое явление
13:56
«Выбор президента»: Путин лично подобрал переговорщиков от РФ для консультаций с США
13:50
Международный трибунал обнародовал доклад о пытках российских военных в плену ВСУ

Сейчас читают

В Храме Христа Спасителя отпевают Бедроса Киркорова
Плати алименты: суд отклонил жалобу Прилучного о снижении выплат детям от Муцениеце
Актрису бурлеска Лялю Бежецкую госпитализировали с ножевым ранением
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп