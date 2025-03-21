Филипп Киркоров провожает отца в последний путь: слезы на глазах и дети рядом

В московском храме Христа Спасителя закончилось отпевание артиста.

В храме Христа Спасителя в Москве закончилось отпевание народного артиста РФ Бедроса Киркорова. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Певец Филипп Киркоров вместе с детьми — Марином и Аллой-Викторией — проводил отца в последний путь. Артист принял соболезнования от гостей церемонии. В ходе беседы он отметил, что место на Троекуровском кладбище одно на двоих — для него и отца.

На прощания также присутствовали посол Болгарии в РФ Атанас Крыстин, артисты Стас Михайлов и Александр Буйнов, хирург Тимур Хайдаров, певица Анита Цой и другие.

О смерти Бедроса Киркорова сообщил его сын Филипп. В личном блоге он рассказал, что смерть наступила в 15:37 по московскому времени.

Это произошло 18 марта, причиной стала острая сердечная недостаточность. Бедрос скончался у себя дома, но сына рядом не было — Филипп в это время находился на съемках в Марокко.

Киркоров отменил все ближайшие концерты и пока не сообщает, когда он планирует вернуться на сцену. Поклонники артиста активно поддерживают его в этот сложный период, выражая соболезнования и слова поддержки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владислав Третьяк высказался о Бедросе Киркорове.