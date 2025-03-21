На Филиппинах пропал без вести турист из России

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 42 0

Вместе с россиянином на связь перестали выходить еще пять иностранцев.

На Филиппинах пропал без вести турист из России

Фото: www.globallookpress.com/Joseph C. Ceriales

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шесть туристов, включая одного российского, пропали без вести после того, как предприняли попытку подняться на вулкан Таланис в провинции Восточный Негрос на Филиппинах. Соответствующее заявление сделало Philippines News Agency.

«Поисковые операции привели к тропе, на которой были обнаружены следы, предположительно, принадлежащие иностранцам. Кроме того, мотоциклы, на которых они ехали к пункту въезда, все еще были припаркованы в том месте, где они спрыгнули», — поделился подробностями инцидента лейтенант полиции Стивен Полинар в беседе с представителями агентства.

По текущей информации, в группу путешественников вошли: канадец Терри, британец Александр Радвани, немцы Вольфганг, Олдвин Финк и Торстен Мартин Грошупп, а также россиянин Антон Чернов.

На данный момент спасательные отряды и волонтеры ищут пропавших. Были также задействованы дроны.

Полиция полагает, что утром в среду группа без снаряжения и пропитания решила отправиться в поход по популярному туристическому маршруту — к озерам-близнецам Балинсасаяо и Данао через гору Таланис высотой почти два метра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский турист погиб после нападения акулы на Филиппинах.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.40
1.55 92.46
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

16:03
«С большим сердцем»: «внебрачный сын» Бедроса Киркорова пришел проститься с ним
15:50
«Поддержать спортсменов из конфликтных зон»: новая глава МОК поставила цели
15:46
Умер экс-гитарист групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олег Баранов
15:35
Герасимов проинспектировал передовые позиции российских войск в зоне СВО
15:30
ООН предупреждает: ледники всего мира тают с рекордной скоростью
15:17
«Ветеран войны, человек искусства»: Песков назвал Бедроса Киркорова уникальной личностью

Сейчас читают

«Ветеран войны, человек искусства»: Песков назвал Бедроса Киркорова уникальной личностью
В Храме Христа Спасителя отпевают Бедроса Киркорова
Мосгорсуд отклонил жалобу Павла Прилучного на воспитание детей
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп