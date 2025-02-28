Российский турист погиб после нападения акулы на Филиппинах

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Срочная новость 88 0

AP: у берегов Филиппин погибли два российских дайвера

Российский турист погиб после нападения акул на филиппинском месте для дайвинга

Фото: www.globallookpress.com/Jeremy Stafford-Deitsch

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Еще один человек утонул.

На Филиппинах погибли двое российских дайвера. На одного напала акула, а второй утонул. Об этом сообщает агентство AP.

Четверо туристов из РФ с филиппинским инструктором отправились на лодках в воды острова Верде, который расположен неподалеку от города Пуэрто-Галера.

Компанию унесло сильным течением, когда они совершали плавание к югу от Манилы. Двоим россиянам удалось всплыть вместе с инструктором, но другие пропали без вести.

По информации агентства, пропавших идентифицировали как 29-летнего Илью Перегудина и 39-летнего Максима Мелехова. Начались немедленные поиски. Мелехова нашли спустя час без сознания. В больнице врачи констатировали смерть. Перегудина обнаружили позже. Предположительно, на него напала акула, откусив правую руку.

Сейчас береговая охрана Филиппин проводит расследование инцидента. Власти собираются принять меры для предотвращения подобных случаев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на египетском курорте Марса-Алам погиб турист в результате нападения акулы.

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