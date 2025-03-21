«Как такое можно делать?» — Антонов осудил Цыганову за критику покойного Бедроса Киркорова

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 71 0

Юрий Антонов встал на защиту покойного Бедроса Киркорова

Антонов встал на защиту покойного Киркорова

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Ранее певица усомнилась в том, что он получил звание народного артиста РФ по праву.

Композитор Юрий Антонов осудил певицу Викторию Цыганову и ее супруга Вадима Цыганова за критику покойного артиста Бедроса Киркорова. Своим мнением по поводу данной ситуации он поделился в разговоре с «Абзацем».

После новостей о смерти народного артиста РФ многие знаменитости выразили свои соболезнования. Высказались на эту тему также поэт Вадим Цыганов и его жена Виктория. Однако вместо соболезнований и теплых слов они усомнились в том, что Киркоров получил звание народного артиста России по праву, а не по договоренности.

«О покойниках говорят либо правду, либо ничего», — отметили они.

Пара выразила недоумение тем, за какие заслуги некоторые люди получают звания и награды.

Такая позиция возмутила Юрия Антонова, и он встал на защиту Бедроса Киркорова. По мнению композитора, нападки в адрес артиста неуместны, а также брошены из зависти. И, если у пары были какие-либо вопросы по этому поводу, то стоило бы их поднять при жизни артиста.

«Как такое можно делать после смерти? Нельзя оскорблять память погибшего или умершего человека. Если человеку дали звание, значит, он заслужил», — возмутился Антонов.

Виктория Цыганова в ответ на это заявила, что с уважением относится к Антонову, однако не желает принимать его критику. Затем певица намекнула, что характер самого композитора оставляет желать лучшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров провожает отца в последний путь.

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«Как такое можно делать?» — Антонов осудил Цыганову за критику покойного Бедроса Киркорова

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