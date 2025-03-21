Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Лидеры стран обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества.

Путин поговорил по телефону с эмиром Катара

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в частности, с учетом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии», — отмечается в публикации.

Главы государств также договорились предпринимать совместные действия по укреплению инвестиционного сотрудничества и расширению взаимовыгодного партнерства в энергетике, промышленности, транспорте и логистике, а также в сфере культуры и спорта.

В ходе обсуждения внешнеполитической ситуации лидеры стран выразили обеспокоенность возобновлением конфликта в секторе Газа и подтвердили свою готовность к содействию в его деэскалации.

Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями по сирийской проблеме. Они отметили важность единства Сирии и договорились вместе работать над решением данного вопроса.

Путин также выразил свои поздравления руководству и народу Катара по случаю Рамадана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких сферах РФ и Катар готовы развиваться вместе.

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