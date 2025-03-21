Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара

Лидеры стран обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества.
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в частности, с учетом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии», — отмечается в публикации.
Главы государств также договорились предпринимать совместные действия по укреплению инвестиционного сотрудничества и расширению взаимовыгодного партнерства в энергетике, промышленности, транспорте и логистике, а также в сфере культуры и спорта.
В ходе обсуждения внешнеполитической ситуации лидеры стран выразили обеспокоенность возобновлением конфликта в секторе Газа и подтвердили свою готовность к содействию в его деэскалации.
Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями по сирийской проблеме. Они отметили важность единства Сирии и договорились вместе работать над решением данного вопроса.
Путин также выразил свои поздравления руководству и народу Катара по случаю Рамадана.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких сферах РФ и Катар готовы развиваться вместе.
47%
1.55 92.46
1.63
Нашли ошибку?