Перспективы сотрудничества: в каких сферах РФ и Катар готовы развиваться вместе

Эфирная новость 35 0

Прошло пятое заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Фото, видео: Секретариат Д. Мантурова/ТАСС; 5-tv.ru

Активно развивается сотрудничество России с государствами Ближнего Востока. Эмир Катара принял первого вице-премьера Дениса Мантурова.

В ходе рабочей встречи обсудили перспективы сотрудничества, которые помогут вывести торгово-экономические связи двух стран на новый уровень. Например, в фармацевтике, сфере искусственного интеллекта и поставок сельхозпродукции.

Кроме того, Россия готова делиться с Катаром технологиями для производства современных и комфортабельных пассажирских судов.

-2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
85.57
-1.05 93.61
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

11:32
Блогеру Лерчек продлили домашний арест
11:12
Делегация российского Совфеда во главе с Матвиенко провела переговоры в Баку
10:57
Гречка всему голова? ТОП мифов о пользе популярной каши для худеющих
10:41
Минобороны раскрыло подробности освобождения Косицы и Черкасского Поречного
10:26
Перспективы сотрудничества: в каких сферах РФ и Катар готовы развиваться вместе
10:10
Вестники весны: грачи вернулись в Москву после зимовки

Сейчас читают

«Мальчик для битья» ударил по авианосцу США: Трамп умиротворит Иран силой?
За закатом всегда наступает рассвет: китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской