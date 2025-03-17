Перспективы сотрудничества: в каких сферах РФ и Катар готовы развиваться вместе

Активно развивается сотрудничество России с государствами Ближнего Востока. Эмир Катара принял первого вице-премьера Дениса Мантурова.

В ходе рабочей встречи обсудили перспективы сотрудничества, которые помогут вывести торгово-экономические связи двух стран на новый уровень. Например, в фармацевтике, сфере искусственного интеллекта и поставок сельхозпродукции.

Кроме того, Россия готова делиться с Катаром технологиями для производства современных и комфортабельных пассажирских судов.