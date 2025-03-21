У членов мексиканского наркокартеля нашли западное оружие

Журналисты обнаружили у членов мексиканского наркокартеля западное оружие, а именно американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Он предназначен исключительно для армии. Однако известно, что тысячи таких экземпляров Вашингтон передал Киеву с начала специальной военной операции.

В СМИ уже предположили — попасть в руки представителям преступных группировок оружие могло через черный рынок, куда его поставила Украина. Есть еще одна зацепка: на этих кадрах — мексиканец в бронежилете с вышитыми изображениями скорпиона, орла, феникса, а также инициалами CDG в центре и римской цифрой XXI. Именно такие отличительные знаки используют американские войска.