Суд арестовал женщину, изрезавшую ножом двухмесячного сына на Кубани

Жительница Курганинска Краснодарского края, обвиняемая в покушении на двухмесячного сына, арестована на два месяца. Курганинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщается в Telegram-канале инстанции.

Об инциденте стало известно 20 марта — 32-летняя женщина нанесла не менее семи ударов ножом в область живота своему сыну, который родился в начале года. От гибели ребенка спас отец. Мальчик выжил, сейчас он находится в больнице.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, определив срок задержания до 20 мая 2025 года. Обвиняемая возражать не стала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Курганинска прибыла к матери вместе с мужем и сыном. В последнее время она высказывала беспокойство по поводу апатии и послеродовой депрессии.

А в Перми суд вынес приговор женщине, осудив ее на 18 лет тюрьмы в колонии общего режима за убийство своего девятилетнего сына. Тело ребенка было обнаружено в чемодане рядом с мусорными контейнерами.