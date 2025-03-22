ЮНЕСКО: из-за таяния ледников под угрозой находятся два миллиарда человек

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

В ЮНЕСКО назвали таяние ледников угрозой для двух миллиардов человек

ЮНЕСКО: из-за таяния ледников под угрозой находятся два миллиарда человек

Фото: Steffen Trumpf/ТАСС

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В развивающихся странах уже ощущается нехватка еды.

Изменение климата ускоряет таяние ледников. Этот процесс влияет на снабжение двух миллиардов человек водой и продовольствием, заявлено в докладе Организации Объединенных Наций (ООН) за 2025 год, опубликованного на сайте ЮНЕСКО.

«Изменение климата ускоряет таяние ледников <…> и приводит к более экстремальным осадкам и стихийным бедствиям», — сказано в материале.

Люди, проживающие в горных регионах, районах ниже по течению и вокруг них нуждаются в горных породах. С их помощью обеспечивается продовольственная и энергетическая безопасность населения. В активно развивающихся странах уже столкнулись с нехваткой еды. ООН отмечают, что в зоне риска также находятся и развитые страны.

Единственный способ предотвратить масштабный кризис — контроль речных бассейнов. Необходимо финансировать проекты и увеличивать багаж знаний, которые впоследствии помогут удовлетворить мировую потребность в воде.

Ускорила таяние ледников в том числе рекордно высокая температура воздуха в 2024 году. Метеорологический орган ООН Всемирная метеорологическая организация сообщил, что это привело к повышению уровня моря, а также приблизило планету к ключевому порогу потепления.

Рекордно высокая температура вызвана многими факторами. Среди них изменения в солнечном цикле, мощное извержение вулкана и сокращение охлаждающих аэрозолей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что от крупнейшего в мире айсберга откололся огромный кусок.

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