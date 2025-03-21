Над Воронежской областью уничтожено несколько вражеских беспилотников

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Несколько украинских БПЛА уничтожено над Воронежской областью

Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников над Воронежской областью

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Силы ПВО сработали в двух районах.

Несколько вражеских беспилотников были ликвидированы силами ПВО и РЭБ в двух районах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента нет разрушений и пострадавших.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что один человек погиб из-за ударов БПЛА по Белгородской области. Из-за полученных ран он скончался на месте до приезда врачей. Двое мирных жителей получили ранения. У одного из них минно-взрывные травмы и слепые осколочные ранения лица, плеча и предплечья, а у второго — осколочные раны ног и непроникающие грудной клетки.

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