Один человек погиб из-за ударов БПЛА по Белгородской области
Есть пострадавшие, их доставили в больницы.
Фото: © РИА Новости/Антон Вергун
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Один человек погиб и двое пострадали в результате ударов украинских БПЛА по Белгородской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В хуторе Добрино Ракитянского района от удара беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — пишет Гладков.
Двух других пострадавших удалось своевременно доставить в местные больницы, где их состояние смогли стабилизировать. У одного из них минно-взрывные травмы и слепые осколочные ранения лица, плеча и предплечья, а у второго осколочные ранения ног и непроникающие ранения грудной клетки.
Также в регионе было повреждено несколько частных домов и коммерческих объектов, а также уничтожено несколько транспортных средств.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром силы противовоздушной обороны России перехватили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией республики Крым.
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