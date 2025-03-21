Один человек погиб из-за ударов БПЛА по Белгородской области

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 20 0

Есть пострадавшие, их доставили в больницы.

Один человек погиб из-за ударов БПЛА по Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Один человек погиб и двое пострадали в результате ударов украинских БПЛА по Белгородской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В хуторе Добрино Ракитянского района от удара беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — пишет Гладков.

Двух других пострадавших удалось своевременно доставить в местные больницы, где их состояние смогли стабилизировать. У одного из них минно-взрывные травмы и слепые осколочные ранения лица, плеча и предплечья, а у второго осколочные ранения ног и непроникающие ранения грудной клетки.

Также в регионе было повреждено несколько частных домов и коммерческих объектов, а также уничтожено несколько транспортных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром силы противовоздушной обороны России перехватили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией республики Крым.

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