Уиткофф назвал сроки возможной встречи Путина и Трампа

Также он заявил, что Россия и Украина скоро могут приостановить огонь в Черном море.

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина может состояться в ближайшие несколько месяцев, заявил спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф. Его цитирует ТАСС.

«Считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев, но мне кажется, что было чрезвычайно любезно с его стороны принять меня, и я хочу это признать», — сказал Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Уиткофф также напомнил, что у Трампа в его первым президентский срок были «прекрасные отношения» с российским лидером. Он добавил, что Путин и Трамп по-прежнему в хороших отношениях — после того как президент США получил пулевое ранение, Путин пошел помолиться за него.

Также Уиткофф заявил, что Россия и Украина скоро могут приостановить огонь в Черном море.

18 марта Путин и Трамп во второй раз поговорили по телефону — первый разговор прошел 12 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине «раз и навсегда». Американский лидер и президент РФ Владимир Путин в разговоре согласились, что украинский конфликт должен завершиться «долгосрочным миром».