Трамп решительно настроен раз и навсегда урегулировать конфликт на Украине

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 22 0

Американский лидер заявил, что отношения между государствами требуют улучшений.

Трамп решительно настроен раз и навсегда урегулировать конфликт на Украине

Фото: YURI GRIPAS/POOL/ТАСС

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Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине «раз и навсегда», заявили в Белом доме.

Там добавили, что американский лидер и президент РФ Владимир Путин в разговоре согласились, что украинский конфликт должен завершиться «долгосрочным миром». Кроме того, Трамп отметил, что отношения между государствами требуют улучшений.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе разговора с Трампом просил у президента США дополнительные поставки средств ПВО, об этом сообщил Белый дом. 

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