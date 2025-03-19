Трамп решительно настроен раз и навсегда урегулировать конфликт на Украине
Американский лидер заявил, что отношения между государствами требуют улучшений.
Фото: YURI GRIPAS/POOL/ТАСС
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Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине «раз и навсегда», заявили в Белом доме.
Там добавили, что американский лидер и президент РФ Владимир Путин в разговоре согласились, что украинский конфликт должен завершиться «долгосрочным миром». Кроме того, Трамп отметил, что отношения между государствами требуют улучшений.
В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе разговора с Трампом просил у президента США дополнительные поставки средств ПВО, об этом сообщил Белый дом.
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