«На 100% нет»: Уиткофф о намерении России напасть на Европу

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Уиткофф на 100% уверен в отсутствии у России планов нападения на Европу

уиткофф чна 100% уверен в отсутствии у России планов атаки на европейские страны

Фото: JIM LO SCALZO/ТАСС

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Спецпосланник США ответил весьма категорично.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уверен на 100%, что Россия не планирует нападать на европейские страны. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Утверждения о том, что «русские хотят пройти маршем всю Европу», кажутся Уиткоффу странными.

«Я считаю это абсурдом, кстати. У нас есть то, что называется НАТО, которого у нас не было во Второй мировой войне», — заявил он.

Такер Карлсон напрямую спросил Уиткоффа, планирует ли Россия, по его мнению, нападать на Европу.

«На 100% нет», — ответил спецпосланник США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Уиткофф назвал сроки возможной встречи Путина и Трампа. Она состоится в ближайшие несколько месяцев. Спецпосланник США напомнил, что в первый президентский срок Трамп имел «прекрасные отношения» с Путиным. В настоящий момент ситуация не изменилась — после того, как на американского президента было совершено покушение, российский коллега пошел помолиться за него. Также Уиткофф заявил, что Россия и Украина скоро могут приостановить огонь в Черном море.

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