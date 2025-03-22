В Госдуме раскрыли уровень индексации тарифов ЖКХ летом 2025 года

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Депутат Кошелев: Тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%

В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ летом 2025 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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У каждого региона будут свои цифры.

С 1 июля в России проиндексируют тарифы ЖКХ в среднем на 11,9%. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с агентством РИА Новости.

«С 1 июля 2025 года пройдет индексация тарифов ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2024 года, изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9%. Процент является усредненным по стране», — сказал он.

По словам Кошелева, в каждом регионе итоговая сумма будет своя, поскольку окончательные решения все еще принимаются. Где-то данный показатель может быть ниже, а где-то, наоборот, выше. Минимальный порог роста стоит ожидать в Амурской области и Алтае, а самый высокий порог — в Пермском крае, Архангельской и Кемеровской областях.

Первый зампред отметил, что повышение тарифов связано с инфляцией и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что проблемы, связанные с перебоями подачи воды и отоплением в российских городах будут решены в течение шести лет.

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