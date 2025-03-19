Российские города обещают избавить от перебоев с водой и отоплением

Власти страны также продумали способ снизить число коммунальных аварий в регионах.

Проблемы, связанные с перебоями подачи воды и отоплением в российских городах будут решены в течение шести лет. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Опережающее развитие дорожного хозяйства, коммунальной, социальной инфраструктуры и мастер-планы городов» уже поручил ускорить замену сетей в два раза. Как сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью журналистам URA.RU, обновить придется все — от труб до котельных.

Как отмечал Мишустин, сотни объектов ЖКХ в России уже приведены в надлежащее состояние в рамках нацпроектов. Кроме тому, созданы сотни миллионов квадратных метров жилья, расселены десятки миллионов из аварийного фонда, восстановлены или проложены новые дороги, по всей стране открываются детские сады, школы и медицинские учреждения. Такой комплексный подход — залог развития и повышения качества жизни в регионах, и результаты, согласно плану, ожидаются к 2030 году.

По словам Разворотневой, после советских времен много лет система разрушалась и не ремонтировалась должным образом. Вводимые меры должны привести к единственному итогу — теплым батареям и чистой воде из крана.

«На замедление роста коммунальных тарифов в ближайшее время вряд ли стоит надеяться, несмотря на то что модернизация объектов — это сокращение затрат на их использование», — добавила депутат.

Светлана Разворотнева подчеркнула, что прогресс будет зависеть от финансирования. Также у регионов есть возможность списать часть бюджетных кредитов, если вырученные деньги будут потрачены на сферу ЖКХ. Программы модернизации пока остаются в распоряжении местного руководства, поэтому правительство планирует провести мониторинг аварий и пересмотреть приоритеты чтобы средства выделялись тем, кто действительно готов работать над проблемой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в регионах РФ могут измениться диапазоны потребления электроэнергии по тарифам.