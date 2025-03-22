Четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке дрона в Горловке ДНР

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

БПЛА атаковал пожарную автоцистерну.

Четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке дрона в Горловке ДНР

Фото: МЧС России

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Четыре сотрудника МЧС России пострадали в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) в результате атаки украинского БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня ночью в Горловке пожарную автоцистерну атаковал беспилотник. Пострадали четыре сотрудника МЧС России. Им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

На днях Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). После атаки дронов на территории аэродрома Энгельса произошло возгорание. Жителей ближайших к месту происшествия садовых некоммерческих товариществ эвакуировали. Пострадало около 30 частных домов. Следственный комитет России начал расследование по факту нападения на данный регион.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три жителя Белгородской области пострадали после удара украинских беспилотников по Краснояружскому и Ракитянскому районам. БПЛА попали в легковой автомобиль и пассажирский автобус. В результате взрывов пострадали двое мужчин и одна женщина — один из них смог самостоятельно добраться до медиков, а остальные были госпитализированы.

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