После атаки ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 35 0

Дроны противника ударили по гражданским автомобилям.

После атаки ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Три жителя Белгородской области пострадали после удара украинских беспилотников по Краснояружскому и Ракитянскому районам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как известно на данный момент, дроны ВСУ попали в легковой автомобиль и пассажирский автобус. В результате взрывов пострадали двое мужчин и одна женщина — один из них смог самостоятельно добраться до медиков, а остальные были госпитализированы.

«Автомобиль атакован вражеским беспилотником. В результате удара мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Еще один беспилотник атаковал служебный автобус. Пострадала супружеская пара: у женщины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, у мужчины — минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота и руки», — сообщил губернатор Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ в пятый раз за неделю атаковали пожарную часть в Запорожской области дронами.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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