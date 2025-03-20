После атаки ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
Дроны противника ударили по гражданским автомобилям.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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Три жителя Белгородской области пострадали после удара украинских беспилотников по Краснояружскому и Ракитянскому районам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как известно на данный момент, дроны ВСУ попали в легковой автомобиль и пассажирский автобус. В результате взрывов пострадали двое мужчин и одна женщина — один из них смог самостоятельно добраться до медиков, а остальные были госпитализированы.
«Автомобиль атакован вражеским беспилотником. В результате удара мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Еще один беспилотник атаковал служебный автобус. Пострадала супружеская пара: у женщины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, у мужчины — минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота и руки», — сообщил губернатор Белгородской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ в пятый раз за неделю атаковали пожарную часть в Запорожской области дронами.
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