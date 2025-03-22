КАМАЗ насмерть сбил ребенка на самокате в Москве

В Москве КАМАЗ насмерть сбил 11-летнего ребенка, передвигавшегося на самокате в Москве. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичный Следком. Видео с места оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

«Следствием установлено, что 22 марта 2025 года водитель грузового автомобиля, двигаясь по Михалковской улице в городе Москве, совершил наезд на ребенка 2013 года рождения. От полученных повреждений мальчик скончался на месте происшествия», — говорится в публикации.

Авария произошла на пересечении улиц Михайловская и Большая Академическая. Мальчик умер на месте от полученных травм.

Подозреваемым в ДТП оказался 44-летний иностранный гражданин, он уже был задержан. В ближайшее время его допросят в столичном Следственном комитете. Все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус съехал в кювет в Ленинградской области. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Инцидент произошел на 524 километре дороги, когда автобус «Луидор» съехал в кювет. Водитель не справился с управлением и погиб на месте. Также известно, что пострадал один пассажир — несовершеннолетний. Он был срочно госпитализирован с травмами.