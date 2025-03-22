Смертельное ДТП в Ленобласти: автобус съехал в кювет

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Ленинградской области в результате аварии на трассе Вологда — Тихвин погиб водитель автобуса. Об этом сообщили в Telegram-канале петербургской полиции.

Инцидент произошел на 524 километре дороги, когда автобус «Луидор» съехал в кювет. Водитель не справился с управлением и погиб на месте. Также известно, что пострадал один пассажир — несовершеннолетний. Он был срочно госпитализирован с травмами.

На месте происшествия работают правоохранители, выясняющие все обстоятельства трагедии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Бабаюртовском районе Дагестана произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека. Микроавтобус, следовавший по маршруту «Махачкала — Кизляр», столкнулся с грузовой «Газелью». В результате аварии шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.

Очевидцы утверждают, что столкновение было настолько мощным, что микроавтобус оказался прямо в центре происшествия.

Также на северо-западе Москвы произошло массовое ДТП, в котором, по предварительным данным, столкнулись шесть автомобилей. Авария случилась из-за двух машин, двигавшихся на высокой скорости.