Собянин пригласил москвичей принять участие в городских субботниках

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 30 0

Весь этот и следующий месяц город будет очищаться.

Собянин пригласил москвичей принять участие в городских субботниках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Городские субботники пройдут 12 и 26 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы.

Весь март и апреля в столице продолжится генеральная уборка. В порядок будут приведены городские территории, дома и дворы, дороги, мосты и памятники, подготовлены фонтаны к открытию сезона.

«На субботники приглашаем всех желающих!» — добавил Собянин.

Мэр уточнил, что информация о местах проведения субботников и о пунктах выдачи инвентаря будет опубликована в СМИ, на сайтах префектур и районных управ. Там же будут контакты ответственных за организацию работ.

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Собянин пригласил москвичей принять участие в городских субботниках

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