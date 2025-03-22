«Светлая память»: Мария Голубкина объявила о смерти матери на спектакле «Синяя птица»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 90 0

Мария Голубкина объявила о смерти матери на спектакле Синяя птица

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актрисе сообщили печальную новость прямо во время репетиции представления.

Дочь народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной Мария объявила о смерти мамы на спектакле «Синяя птица», который проходил на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Эксклюзивные кадры с представления оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Мы посвятили этот спектакль нашим родителям, нашим детям. Сегодня у нас премьера. Мы стоим на сцене, на которой проработала 60 уникальная Лариса Ивановна Голубкина, которая сегодня ушла из этой жизни. Светлая ей память», — сказала Мария.

По ее словам, о смерти актрисы стало известно в 11:15 — прямо во время репетиции спектакля. После представления весь зал встал, чтобы почтить память Ларисы Ивановны.

Актриса ушла из жизни на 86-м году. Известно, что последние годы она боролась с раком. Церемония прощания с артисткой состоится 25 марта в Театре Российской Армии. Предварительное время — 14:00, но оно еще может измениться.

Актриса широко известна советскому и российскому зрителю своей игрой в фильме «Гусарская баллада», а ее личная жизнь привлекала ярким браком с Андреем Мироновым. Супруга она пережила почти на 40 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с одного из последних спектаклей Ларисы Голубкиной.

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