«Светлая память»: Мария Голубкина объявила о смерти матери на спектакле «Синяя птица»

Актрисе сообщили печальную новость прямо во время репетиции представления.

Дочь народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной Мария объявила о смерти мамы на спектакле «Синяя птица», который проходил на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Эксклюзивные кадры с представления оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Мы посвятили этот спектакль нашим родителям, нашим детям. Сегодня у нас премьера. Мы стоим на сцене, на которой проработала 60 уникальная Лариса Ивановна Голубкина, которая сегодня ушла из этой жизни. Светлая ей память», — сказала Мария.

По ее словам, о смерти актрисы стало известно в 11:15 — прямо во время репетиции спектакля. После представления весь зал встал, чтобы почтить память Ларисы Ивановны.

Актриса ушла из жизни на 86-м году. Известно, что последние годы она боролась с раком. Церемония прощания с артисткой состоится 25 марта в Театре Российской Армии. Предварительное время — 14:00, но оно еще может измениться.

Актриса широко известна советскому и российскому зрителю своей игрой в фильме «Гусарская баллада», а ее личная жизнь привлекала ярким браком с Андреем Мироновым. Супруга она пережила почти на 40 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с одного из последних спектаклей Ларисы Голубкиной.