Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 37 0

Есть пострадавшие.

Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете

Фото: www.globallookpress.com/Carola Frentzen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автобус с российскими туристами перевернулся на таиландском острове Пхукет. Об этом сообщает РИА Новости генконсул России в городе Пхукет Егор Иванов.

Всего в транспорте находилось 35 человек, четыре из которых получили легкие травмы.

«В автобусе, попавшем в ДТП, находились 35 российских туристов. Четверо из них получили легкие травмы и были доставлены в больницу для обследования. На настоящий момент все они уже выписаны из больницы», — заявил Иванов.

Аварии произошла на повороте шоссе в районе между пляжами Камала и Патонг.

Предполагается, что у автобуса перед поворотом могли отказать тормоза, и в итоге водитель на большой скорости не вписался в поворот, и автобус перевернулся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в Стамбуле. В ходе протестов было ранено шесть сотрудников правоохранительных органов. Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщал, что в ходе протестов в Стамбуле шесть полицейских получили ранения. Митинги проводятся в знак поддержки арестованного мэра города Экрема Имамоглу.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:29
Слухи набирают обороты: появилось подтверждение возможного разрыва принца Гарри и Меган Маркл
18:13
«Ушла красивая, талантливая женщина»: Андрей Ургант про смерть Голубкиной
18:00
Принц Уильям в Эстонии прокатился на танке у границы с Россией
17:43
В столице пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»
17:25
«Светлая память»: Мария Голубкина объявила о смерти матери на спектакле «Синяя птица»
17:07
Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете

Сейчас читают

«Чтобы земля была пухом»: Немоляева горько переживает смерть Голубкиной
«Жизнь выросла в цене»: очевидцы теракта в «Крокусе» рассказали о трагедии спустя год
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ей завидовала полстраны: жизнь и страсть Ларисы Голубкиной

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп