Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в Стамбуле

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Полиция Стамбула применила слезоточивый газ против митингующих

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ãƒâ€“mer Hamza Yildiz; 5-tv.ru

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В ходе протестов было ранено шесть сотрудников правоохранительных органов.

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Стамбуле. Об этом сообщил журналист Усман Хасанов.

«Полиция начинает выбегать, кошмарить людей, применяют слезоточивый газ», — сказал он.

Сотрудники правоохранительных органов оттесняют людей щитами, заявил журналист.

Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщал, что в ходе протестов в Стамбуле шесть полицейских получили ранения. Митинги проводятся в знак поддержки арестованного мэра города Экрема Имамоглу.

Сотрудники правоохранительных органов получили ордер на арест Экрема Имамоглу 19 марта. Газета Sabah писала, что в общей сложности было выдано примерно 100 ордеров на задержание. Турецкие СМИ также заявляли, что происходящее — антикоррупционная операция в отношении стамбульской мэрии.

Борьба с коррупцией затрагивает проведение городских тендеров, а также взаимодействие оппозиционных чиновников с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Турции прошли протесты и «кастрюльный бунт» на фоне задержания мэра Стамбула.

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