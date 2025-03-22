Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в Стамбуле

В ходе протестов было ранено шесть сотрудников правоохранительных органов.

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Стамбуле. Об этом сообщил журналист Усман Хасанов.

«Полиция начинает выбегать, кошмарить людей, применяют слезоточивый газ», — сказал он.

Сотрудники правоохранительных органов оттесняют людей щитами, заявил журналист.

Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщал, что в ходе протестов в Стамбуле шесть полицейских получили ранения. Митинги проводятся в знак поддержки арестованного мэра города Экрема Имамоглу.

Сотрудники правоохранительных органов получили ордер на арест Экрема Имамоглу 19 марта. Газета Sabah писала, что в общей сложности было выдано примерно 100 ордеров на задержание. Турецкие СМИ также заявляли, что происходящее — антикоррупционная операция в отношении стамбульской мэрии.

Борьба с коррупцией затрагивает проведение городских тендеров, а также взаимодействие оппозиционных чиновников с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Турции прошли протесты и «кастрюльный бунт» на фоне задержания мэра Стамбула.