Четверо россиян пострадали в ДТП с автобусом на Пхукете

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 31 0

У одного из них сломана рука.

Один из россиян, пострадавших при ДТП с автобусом на Пхукете, сломал руку

Фото: www.globallookpress.com/Carola Frentzen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На таиландском острове Пхукет в результате аварии с автобусом один из россиян сломал руку. Об этом 5-tv.ru сообщили в Генконсульстве России, уточнив, что пострадавший был госпитализирован.

Всего в транспортном средстве находились 35 граждан РФ. Еще четверо пассажиров получили легкие травмы и были госпитализированы. Также в больницу доставлены водитель и гид.

ДТП произошло на повороте шоссе между пляжами Камала и Патонг. Предполагается, что у автобуса перед поворотом отказали тормоза, и водитель не смог справиться с управлением на высокой скорости, что привело к переворачиванию транспортного средства.

Причины инцидента продолжают выясняться, в само Генконсульство обращения от граждан не поступали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во Франции в департаменте Ивелин произошло столкновение четырех автобусов Республиканской гвардии. В результате пострадали не менее 36 человек. Все автобусы перевозили военных, большинство пострадавших — это военнослужащие. Также травмы получил водитель одного из автобусов, которого извлекали из кабины. Несмотря на серьезные повреждения, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

21:21
Женщина получила ранения во время атаки беспилотника ВСУ на Курскую область
21:14
«Могу сказать одно»: Никас Сафронов оценил подарок Путина Трампу
20:55
У ВСУ возникла острая нехватка американских ракет ATACMS
20:36
Четверо россиян пострадали в ДТП с автобусом на Пхукете
20:15
«Кто-то меня не любит»: Алексей Чумаков высказался о хейтерах в сети
20:06
Умер один из старейших звукорежиссеров «Ленфильма» Владимир Персов

Сейчас читают

«Чтобы земля была пухом»: Немоляева горько переживает смерть Голубкиной
«Жизнь выросла в цене»: очевидцы теракта в «Крокусе» рассказали о трагедии спустя год
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ей завидовала полстраны: жизнь и страсть Ларисы Голубкиной

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп