Четверо россиян пострадали в ДТП с автобусом на Пхукете

На таиландском острове Пхукет в результате аварии с автобусом один из россиян сломал руку. Об этом 5-tv.ru сообщили в Генконсульстве России, уточнив, что пострадавший был госпитализирован.

Всего в транспортном средстве находились 35 граждан РФ. Еще четверо пассажиров получили легкие травмы и были госпитализированы. Также в больницу доставлены водитель и гид.

ДТП произошло на повороте шоссе между пляжами Камала и Патонг. Предполагается, что у автобуса перед поворотом отказали тормоза, и водитель не смог справиться с управлением на высокой скорости, что привело к переворачиванию транспортного средства.

Причины инцидента продолжают выясняться, в само Генконсульство обращения от граждан не поступали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во Франции в департаменте Ивелин произошло столкновение четырех автобусов Республиканской гвардии. В результате пострадали не менее 36 человек. Все автобусы перевозили военных, большинство пострадавших — это военнослужащие. Также травмы получил водитель одного из автобусов, которого извлекали из кабины. Несмотря на серьезные повреждения, его жизни и здоровью ничего не угрожает.