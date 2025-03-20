Во Франции произошло ДТП с четырьмя военными автобусами

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 347 0

Во Франции в ДТП с военными автобусами пострадали 36 человек

Во Франции произошло ДТП с четырьмя военными автобусами

Фото: Reuters/Benoit Tessier

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Пострадавшие — солдаты Республиканской гвардии и водитель.

Не менее 36 человек человек пострадали в результате столкновения четырех автобусов Республиканской гвардии, перевозивших военных, в департаменте Ивелин в столичном регионе Франции. Об этом сообщил телеканал телеканал TF1.

Солдаты возвращались с межармейского семинара в Эвре, когда произошел несчастный случай.

По данным телеканала, произошло столкновение как минимум пяти транспортных средств с более чем 150 пассажирами — автобусы «по неизвестной причине» затормозили и столкнулись друг с другом, автомобиль, который находился позади колонны, врезался в один из автобусов.

Большинство пострадавших — военнослужащие. Также пострадал водитель одного из автобусов — его пришлось вытаскивать из кабины. Он получил серьезные травмы, но в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает.

«Водитель одного из автобусов, солдат, а также два офицера были доставлены в военный госпиталь в Перси», — сказал глава Минобороны страны Себастьен Лекорню.

В результате аварии на месте происшествия мобилизована 31 пожарная машина и 51 пожарный, три медицинские бригады, силы полиции и жандармерии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Калмыкии.

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