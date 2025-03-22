У ВСУ возникла острая нехватка американских ракет ATACMS

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TNI: на Украине иссякают запасы американских ракет ATACMS

СМИ сообщили об истощении запасов американских ракет ATACMS на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Attila Husejnow

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Без новых поставок Киеву будет тяжело вести боевые действия.

Украинская армия столкнулась с дефицитом американских тактических баллистических ракет ATACMS, которые были переданы Украине при администрации бывшего президента США Джо Байдена. Об этом сообщило издание The National Interest.

По информации источников, в украинских вооруженных силах остается крайне мало таких систем, что ставит под угрозу эффективность боевых действий.

«Не признавая этого публично, очевидно, что у украинцев опасно мало этих систем», — сообщает издание.

Западная оборонная промышленность, в отличие от российской, не может обеспечить Украину необходимыми запасами оружия, включая ATACMS. Без новых поставок этих ракет Украине будет сложно продолжать вести активные боевые действия на фронте.

Также специалисты отмечают, что на фоне доминирования российской армии в этом конфликте США под руководством нового президента Дональда Трампа могут пересмотреть свои обязательства перед Киевом, сокращая участие в боевых действиях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ за сутки потеряли свыше 200 боевиков в Курской области.

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