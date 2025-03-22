ВСУ за сутки потеряли свыше 200 боевиков в Курской области

Российские силы продолжают операцию по уничтожению украинских формирований на территории региона.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 200 боевиков на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, российская армия также уничтожила боевую машину пехоты, семь автомобилей, три бронированных машины, семь артиллерийских орудий, квадроцикл, а также три миномета.
Всего за время боевых действий в Курской области потери ВСУ составили более 69320 боевиков, 400 танков, 289 бронетранспортеров, 323 боевые машины пехоты, 2510 автомобилей, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другие.
«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в Минобороны.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.
От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Об освобождении Суджи стало известно 13 марта. Населенный пункт был в украинской оккупации более 200 дней с момента вторжения нацистов в Курскую область. Бойцы армии России совершили героическую операцию захода в пригород Суджи по газовой трубе.
Суджа была самой крупной локацией в оккупированной ВСУ части региона. Она расположена в 100 километрах от столицы области — Курска, а от границы с Украиной — находится в шести-семи километрах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска уничтожили украинский самолет МиГ-29.
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