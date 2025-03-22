ВСУ за сутки потеряли свыше 200 боевиков в Курской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 33 0

Российские силы продолжают операцию по уничтожению украинских формирований на территории региона.

ВСУ за сутки потеряли свыше 200 боевиков в Курской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 200 боевиков на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российская армия также уничтожила боевую машину пехоты, семь автомобилей, три бронированных машины, семь артиллерийских орудий, квадроцикл, а также три миномета.

Всего за время боевых действий в Курской области потери ВСУ составили более 69320 боевиков, 400 танков, 289 бронетранспортеров, 323 боевые машины пехоты, 2510 автомобилей, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другие.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в Минобороны.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Об освобождении Суджи стало известно 13 марта. Населенный пункт был в украинской оккупации более 200 дней с момента вторжения нацистов в Курскую область. Бойцы армии России совершили героическую операцию захода в пригород Суджи по газовой трубе.

Суджа была самой крупной локацией в оккупированной ВСУ части региона. Она расположена в 100 километрах от столицы области — Курска, а от границы с Украиной — находится в шести-семи километрах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска уничтожили украинский самолет МиГ-29.

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