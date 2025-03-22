Пилот погиб в результате крушения самолета во время авиашоу в ЮАР

На авиашоу West Coast Airshow в Южно-Африканской Республике реактивный самолет Impala Mark I потерпел крушение. Пилот скончался на месте, не сумев катапультироваться. Катастрофа произошла на аэродроме Салданья. Воздушное судно взорвалось на глазах 2000 зрителей. Об этом сообщает издание Sunday Times.

По информации источника, пилот во время сложного маневра — «бочки» — несколько раз перевернулся в воздухе, выполняя элементы высшего пилотажа, но не смог набрать необходимую высоту.

Сразу после данного инцидента авиашоу оперативно остановили. По имеющимся данным, началось расследование, которое проводится отделом авиационных происшествий ЮАР. Никто из зрителей представления не пострадал.

Другие подробности о причинах катастрофы остаются неизвестными. В настоящий момент эксперты уже активно анализируют случившееся.

Ранее 5-tv.ru писал, что летевший в Братск самолет компании S7 вернулся в Новосибирск из-за неисправности. На борту перемещались четыре члена экипажа и 74 пассажира.