Летевший в Братск самолет компании S7 вернулся в Новосибирск из-за неисправности

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента.

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства смерти пассажира самолета S7

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с воздушным судном авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), выполнявшим рейс Новосибирск — Братск. Как сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирского ведомственного управления, предварительно, около 7 часов местного времени самолет Embraer 170 в связи с возникшей технической неисправностью вернулся в международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) имени Покрышкина.

Отмечается, что посадка была выполнена в штатном режиме. На борту находились четыре члена экипажа и 74 пассажира. Судно временно отстранено от эксплуатации, специалисты устанавливают причины авиационного события. Пассажиры, которые так и не смогли добраться до пункта назначения, ожидают помощи в здании аэровокзала, решается вопрос об альтернативном способе доставить их в Братск.

Эксперты ведомства также проводят надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. По факту нарушений пассажиров призывают обращаться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.

Ранее 5-tv.ru выяснял причины ограничений, введенных этим утром в аэропортах Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода.

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Летевший в Братск самолет компании S7 вернулся в Новосибирск из-за неисправности

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