За сутки 14 человек пострадали из-за атак ВСУ на ДНР

За сутки в результате атаки ВСУ на ДНР ранены 14 мирных жителей, в их числе один ребенок, атакже четыре сотрудника МЧС России. Об этом 22 марта сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«14 мирных жителей, в том числе ребенок и четыре сотрудника МЧС России, пострадали за текущие сутки в результате киевской агрессии», — написал он.

Мальчик 2015 года рождения пострадал после удара дроном противника в Никитовском районе Горловки. Четыре спасателя ранены там же. Остальные получили ранения в ходе атак ВСУ в Дебальцево, а также поселке Мироновском.

Помимо этого, повреждены автомобиль скорой помощи и пожарная автоцистерна МЧС России.

ВСУ за сутки совершили десять атак с применением артиллерии и кассетных боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина пострадала из-за атаки дрона ВСУ на поселок Конышевка Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.