Женщина получила ранения во время атаки беспилотника ВСУ на Курскую область

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 16 0

Также из-за удара украинских боевиков загорелась хозпостройка.

Женщина получила ранения во время атаки беспилотника ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

Женщина пострадала из-за атаки дрона ВСУ на поселок Конышевка Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атаки беспилотника на поселок Конышевка Конышевского района произошло возгорание хозпостройки. К сожалению, ранения получила женщина 1985 года рождения, которая в этот момент находилась поблизости», — заявил врио губернатора Курской области.

Пострадавшая доставлена в больницу с ожогами и травмой руки. Специалисты МЧС РФ ликвидировали возгорание.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над территорией Республики Крым около 17:10 по московскому времени был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Вражеский дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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