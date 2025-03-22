Женщина получила ранения во время атаки беспилотника ВСУ на Курскую область

Женщина пострадала из-за атаки дрона ВСУ на поселок Конышевка Курской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атаки беспилотника на поселок Конышевка Конышевского района произошло возгорание хозпостройки. К сожалению, ранения получила женщина 1985 года рождения, которая в этот момент находилась поблизости», — заявил врио губернатора Курской области.

Пострадавшая доставлена в больницу с ожогами и травмой руки. Специалисты МЧС РФ ликвидировали возгорание.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над территорией Республики Крым около 17:10 по московскому времени был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Вражеский дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).