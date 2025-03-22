Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над сербским «Партизаном» в товарищеском матче, который прошел в субботу в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московских армейцев. У ЦСКА отличились бразилец Алеррандро (66-я минута) и Рифат Жемалетдинов (90+1). В составе "Партизана" единственный гол забил Душан Йованович (90+7).

Во время матча сербские болельщики устроили файер-шоу на трибунах стадиона в Белграде, а накануне фанаты ЦСКА посетили матч баскетбольного "Партизана". Болельщики обеих команд известны давней дружбой. Клубы регулярно проводят товарищеские встречи.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиге, набрав 38 очков. В последнем матче перед перерывом на игры сборных армейцы обыграли "Акрон" со счетом 2:1. После возобновления чемпионата России команда Марко Николича сыграет с мхачкалинским "Динамо". Встреча пройдет 29 марта в Москве, она начнется 19:30.

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