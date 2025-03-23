Командующий ВМС хуситов ранен при атаке США по Йемену

При обстреле со стороны Соединенных Штатов по городу Ходейда в Йемене был ранен командующий военно-морскими силами (ВМС) движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мансур ас-Саади и еще семь человек. Об этом в стало известно из сообщения телеканала Al Hadath, который ссылается на источники.

По имеющейся информации, военные самолеты США произвели атаку на морскую базу хуситов, расположенную в Ходейде на побережье Красного моря.

К тому же, 20 марта, США уже наносили удары по позициям движения «Ансар Аллах» в Ходейде. Тогда американские военные суда четыре раза произвели атаку на район Эль-Катиб в округе Эль-Мина.

До этого, 17 марта, поступали сообщения о десятках йеменских хуситов, погибших от ударов Соединенных Штатов по территории провинции Ходейда. Днем раньше хуситы «Ансар Аллах» объявили, что переведут эскалацию конфликта на новый уровень в случае продолжения боевых действий со стороны США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хуситы взяли на себя ответственность за атаку на авианосец США.