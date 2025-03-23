Командующий ВМС хуситов ранен при атаке США по Йемену

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Удары пришлись по военно-морской базе палестинской группировки.

Командующий ВМС хуситов получил ранения из-за ударов США по Ходейде

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При обстреле со стороны Соединенных Штатов по городу Ходейда в Йемене был ранен командующий военно-морскими силами (ВМС) движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мансур ас-Саади и еще семь человек. Об этом в стало известно из сообщения телеканала Al Hadath, который ссылается на источники.

По имеющейся информации, военные самолеты США произвели атаку на морскую базу хуситов, расположенную в Ходейде на побережье Красного моря.

К тому же, 20 марта, США уже наносили удары по позициям движения «Ансар Аллах» в Ходейде. Тогда американские военные суда четыре раза произвели атаку на район Эль-Катиб в округе Эль-Мина.

До этого, 17 марта, поступали сообщения о десятках йеменских хуситов, погибших от ударов Соединенных Штатов по территории провинции Ходейда. Днем раньше хуситы «Ансар Аллах» объявили, что переведут эскалацию конфликта на новый уровень в случае продолжения боевых действий со стороны США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хуситы взяли на себя ответственность за атаку на авианосец США.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:55
«Все будут виноваты»: Айза рассудила о скандале с Алексеем Чумаковым
1:33
Командующий ВМС хуситов ранен при атаке США по Йемену
1:10
В Стамбуле для разгона протестующих полиция повторно применила слезоточивый газ
0:55
В Госдуму поступил проект о проезде автомобилей в водоохранных зонах
0:34
В Ленобласти байкер погиб, влетев в ограждение на шоссе
0:15
Женщина и восьмилетний ребенок пострадали в ДТП с Porsche в Москве

Сейчас читают

«Судили не политику»: почему Михалков решил создать Евразийскую киноакадемию
«Ушла красивая, талантливая женщина»: Андрей Ургант про смерть Голубкиной
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ей завидовала полстраны: жизнь и страсть Ларисы Голубкиной

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп