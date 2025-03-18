«Это первый случай»: хуситы взяли на себя ответственность за атаку на авианосец США

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 12 0

EADailу: хуситы взяли на себя ответственность за атаку на авианосец США

«Это первый случай»: хуситы взяли на себя ответственность за атаку на авианосец США

Фото: www.globallookpress.com/Gerard Bottino

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В ходе нападения мятежное движение «Ансар Аллах» использовало крылатые и баллистические ракеты.

Представитель йеменских хуситов бригадный генерал Яхья Сари подтвердил, что в ходе атаки мятежного движения «Ансар Аллах» на авианосец «Гарри Трумэн» ВМС Соединенных Штатов использовались крылатые и баллистические ракеты. Об этом пишет EADaily.

Однако, согласно публикации, центральное командование ВС США до сих пор никак не прокомментировало ситуацию.

«Это первый случай, когда хуситы взяли на себя ответственность за нападение на американский флот в регионе с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем 19 января», — говорится в материале.

Прежде хуситы назвали данную атаку «ответом на агрессию» со стороны США. Американские военные в ночь на воскресенье нанесли 47 ударов по Йемену, утверждают участники движения «Ансар Аллах». Они заявили, что намерены и дальше бить по военным кораблям США, а также блокировать проходы израильских судов в Красном и Аравийском морях.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты атаковали Йемен из-за того, что хуситы ведут «кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников». Незадолго до начала боевых действий американский лидер подписал указ, который признал «Ансар Аллах» террористической организацией.

Трамп также обвинил Иран в организации атак хуситов. Он пообещал привлечь Тегеран к «полной ответственности» за действия его йеменского союзника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших в результате удара США и Великобритании по Йемену увеличилось.

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