Две трети украинских беженцев в Великобритании столкнулись с безработицей

При этом 58% из них имеют на иждивении детей дошкольного возраста.

Из числа украинцев, получивших статус беженцев в Великобритании, 41% не смог найти работу. Еще 22% лишились заработка. Причина — отсутствие определенности после истечения срока действия трехлетних виз, пишет The Telegraph, ссылаясь на данные опроса.

Более половины беженцев — 58% — несут ответственность за детей дошкольного возраста. При этом 24% от общего числа приезжих украинцев не смогли продлить аренду жилья.

Несмотря на это, украинские беженцы не планируют покидать Великобританию. Визу намерены продлить 94% переселенцев, еще 68% выразили желание остаться в стране и после урегулирования конфликта на Украине.

В период с начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины статус беженца в Великобритании получили 250 тысяч украинцев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский обвинил Запад в использовании беженцев с Украины в качестве дешевой рабочей силы. По словам украинского лидера, тех, кто не имеет постоянного заработка, грозятся отправить обратно. Зеленский также считает недопустимым, что западные страны продолжают подсчитывать, какие суммы уходят на поддержку беженцев.