В Диснейленде во Флориде случился пожар
В Диснейленде во Флориде случился пожар
Фото: www.globallookpress.com/Marc Rasmus
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Инцидент произошел в одну из самых загруженных недель года.
В парке развлечений Disney Epcot во Флориде случился пожар. Об этом сообщила газета Daily Mail.
«Холодильник за кулисами внезапно загорелся», — сказано в материале.
Из-за возгорания посетители парка были эвакуированы. Пожар оперативно ликвидировали. Удалось избежать жертв и значительных разрушений. Daily Mail отмечает, что инцидент произошел на весенних каникулах, в одну из самых загруженных недель в году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что усатая фея шокировала детей в Диснейленде. Сотрудника-мужчину нарядили в платье и накрасили как принцессу. Его задачей было приглашать гостей в бутик Bibbidi Bobbidi. Концепция магазина — возможность перевоплотиться в юных принцесс и рыцарей. «Фею-крестную» сняли на видео, кадры разлетелись по просторам Сети. Таким образом не только гости парка, но и интернет-пользователи оказались глубоко возмущены происходящим.
К слову, администрация бутиков Bibbidi Bobbidi ранее заявлили, что готовы принять на работу любых актеров — в том числе небинарных персон.
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