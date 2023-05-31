«Это отвратительно»: усатая фея шокировала детей в Диснейленде

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Рита Миронова
Рита Миронова 29 0

New York Post: Disney подвергли критике за усатую фею в платье в Диснейленде

«Это отвратительно»: усатая фея шокировала детей в Диснейленде

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

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Накрашенный мужчина в платье приглашает юных гостей в бутик, где они превращаются в принцесс и рыцарей. Как ситуацию объяснили в Disney?

Фею-крестную с усами заметили в калифорнийском Диснейленде. Об этом сообщает газета New York Post.

Людей возмутило, что сотрудника-мужчину нарядили в платье и накрасили как принцессу. В соцсетях завирусилось видео, на котором фея с фиолетовыми тенями и костюмированном платье приглашает посетителей в бутик Bibbidi Bobbidi, где юные гости волшебным образом превращаются в маленьких принцесс и рыцарей.

«Меня зовут Ник, я один из учеников крестной феи», — говорил сотрудник.

Не только гости, но и интернет-пользователи остались возмущены тем, что происходит в Disney. По данным газеты, эта битва продолжается почти год.

Прошлым летом владельцы бутиков Bibbidi Bobbidi заявили, что работать у них могут даже те актеры, которые не идентифицируют себя как женщины.

«Мужчина в женской одежде не только причудлив и неуместен, но и выводит гостей из „шоу“»;

«Подумайте, сколько настоящих девушек хотят получить эту работу в Disney, а они дали ее ему»;

«Это отвратительно и неправильно», — гласят комментарии под видеозаписью.

Disney в настоящее время никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем отличились создатели ремейка «Русалочки».

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