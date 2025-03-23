Обломок беспилотника повредил жилое здание в Астраханской области

Жилое здание и автомобиль оказались повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Астраханской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

«К сожалению, при падении обломков одного из БПЛА пострадало жилое строение, автомобиль», — написал он, уточнив, что инцидент произошел в северной части региона.

При этом сведений о пострадавших в Астраханской области после атаки вражеских дронов не поступало.

По данным Минобороны страны, минувшей ночью средства ПВО сбили над регионами России 59 украинских беспилотников. На Астраханскую область из этого числа пришлось 20 дронов. Как указал Игорь Бабушкин, все они были успешно нейтрализованы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростовской области человек сгорел заживо в авто после удара дрона ВСУ.