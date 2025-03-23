В Ростовской области человек сгорел заживо в авто после удара дрона ВСУ
Личность погибшего уточняется оперативными службами.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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На трассе Морозовск — Цимлянск в Ростовской области в результате удара вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) воспламенилась иномарка, в салоне которой в момент возгорания сидел человек. Уточняется, что спасти гражданина из огня не получилось, он погиб на месте. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск — Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек», — отметил политик.
Личность погибшего устанавливается. На месте происшествия работают службы МЧС и МВД. Проводится оперативная проверка.
На российские регионы почти непрерывно осуществляются атаки со стороны ВСУ с момента объявления специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года. Боевики киевского режима применяют не только беспилотники, но и обстреливают населенные пункты ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что дрон боевиков ВСУ попал в жилой дом в Ростове-на-Дону, из-за чего было повреждено 16 квартир. Восстановление имущества постепенно осуществляется властями города.
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