Открывшийся на ВДНХ «Музей СВО» уже за первый месяц работы привлек более 18 тысяч посетителей. Об этом рассказали на портале правительства Москвы mos.ru.

Экспозиция рассказывает о целях и быте военнослужащих на передовой, подчеркивает преемственность героических традиций российской армии. Среди 300 экспонатов — образцы вооружения, личные вещи и архивные документы. Есть и уникальные, например, фрагмент советского разведывательного беспилотника Ту-143.

На выставке также представлены военные трофеи: жетоны, удостоверения, шевроны и агитационная литература, захваченная у боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них — медаль за отличную службу, брошенная сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) при отступлении.

Особое внимание посетителей музея привлекает диорама боев за Артемовск (украинское название города — Бахмут. — Прим. ред.).

«Музей СВО» открыт для посетителей ежедневно с 11:00 до 22:00, кроме понедельника. Вход бесплатный.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ВСУ ударили по машине главы района Курской области во время развоза хлеба.