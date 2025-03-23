Более 18 тысяч человек посетили «Музей СВО» на ВДНХ

Выставка работает в павильоне № 58 «Земледелие».
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Открывшийся на ВДНХ «Музей СВО» уже за первый месяц работы привлек более 18 тысяч посетителей. Об этом рассказали на портале правительства Москвы mos.ru.
Экспозиция рассказывает о целях и быте военнослужащих на передовой, подчеркивает преемственность героических традиций российской армии. Среди 300 экспонатов — образцы вооружения, личные вещи и архивные документы. Есть и уникальные, например, фрагмент советского разведывательного беспилотника Ту-143.
На выставке также представлены военные трофеи: жетоны, удостоверения, шевроны и агитационная литература, захваченная у боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них — медаль за отличную службу, брошенная сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) при отступлении.
Особое внимание посетителей музея привлекает диорама боев за Артемовск (украинское название города — Бахмут. — Прим. ред.).
«Музей СВО» открыт для посетителей ежедневно с 11:00 до 22:00, кроме понедельника. Вход бесплатный.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что ВСУ ударили по машине главы района Курской области во время развоза хлеба.
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