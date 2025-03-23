ВСУ ударили по машине главы района Курской области во время развоза хлеба

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по машине главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, когда он развозил хлеб местным жителям. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям. Автомобиль, по которому пришелся удар, получил серьезные повреждения», — отметил он в своем Telegram-канале.

Волобуев получил акубаротравму, его уже осмотрели медики. Хинштейн отметил, что жизни чиновника сейчас ничего не угрожает. Глава Беловского района от госпитализации отказался, намерен уже завтра приступить к своим рабочим обязанностям.

До этого Хинштейн сообщил о гибели мирного жителя в Курской области. По предварительным данным, мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшуюся мину «Колокольчик», которая сдетонировала у него в кармане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК РФ сообщил о доказательствах расстрелов мирных жителей боевиками ВСУ во время оккупации Суджи.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.