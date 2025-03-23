Врач из Китая удаленно прооперировал российского пациента

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 72 0

Китайский хирург впервые удаленно сделал операцию на сердце жителя Новосибирска

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Манипуляции проводились за счет сверхмощных магнитов и уникальной российской роботизированной системы

Хирург Ци Цзинь, находясь в Шанхае, удаленно излечил от аритмии пациента из Новосибирска. Соответствующее заявление сделал заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Александр Романов в беседе с ТАСС.

«Мы проводили многочисленные тесты, все безопасно. Доказано, что у этой процедуры профиль безопасности выше, чем у стандартной», — поделился подробностями Романов.

Заместитель руководителя НМИЦ уточнил, что манипуляции проводились за счет сверхмощных магнитов и уникальной российской роботизированной системы. До процедуры была создана модель предсердия пациента, а на протяжении всего процесса бригады врачей из двух стран не прекращали общаться друг с другом по видеосвязи на английском языке.

«На самом деле, сначала это непривычно, но когда ты понимаешь, как это делать руками и как это все выглядит, то со временем ты просто начинаешь доверять системе», — рассказал об уникальном опыте Александр Романов.

По словам главного анестезиолога центра Владимир Бабошко, оперируемый находился в сознании, но был обезболен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что три новых метода сердечно-сосудистых операций стали доступны для москвичей.

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