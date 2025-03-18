Собянин: три новых метода сердечно-сосудистых операций доступны для москвичей

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 11 0

Среди них — эндоваскулярное удаление тромбов из магистральных вен.

Собянин: три новых метода сердечно-сосудистых операций доступны для москвичей

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Москвичам бесплатно стали доступны три новых высокотехнологичных метода проведения сердечно-сосудистых операций. На их внедрение выделено дополнительное финансирование. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

При наличии медицинских показаний хирурги могут проводить операции разными методами. Среди них эндоваскулярное удаление тромбов из магистральных вен.

«Раньше пациенты с тромбозом вен получали лечение преимущественно антикоагулянтами, эффективность которых была ограничена. Теперь врачи проводят малоинвазивные вмешательства через небольшой прокол, доставляя инструменты к месту тромбоза по сосудистой сети. Это снижает риск осложнений и ускоряет восстановление», — написал Мэр Москвы.

В числе новых методов также повторное протезирование артерий с использованием гомографтов. Пациентам, которым ранее делали операции на сосудах, доступно повторное малоинвазивное вмешательство с использованием биопротезов. Это повышает шансы на успешное лечение и спасает жизни тяжелобольных пациентов.

Еще одна новая технология — ультразвуковой транскатетерный тромболизис. Этот метод сочетает введение тромболитических препаратов с ультразвуковым воздействием для растворения тромбов внутри сосудов. Он особенно эффективен при лечении тромбоэмболии легочной артерии — повышается безопасность терапии.

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