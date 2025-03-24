Определились все участники первого раунда Кубка Гагарина

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Плей-офф КХЛ стартует уже 26 марта.

Определились все участники первого раунда Кубка Гагарина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Состав пар первого раунда Кубка Гагарина опубликован на официальном сайте лиги.

Розыгрыш Кубка Гагарина сезона-2024/25 стартует 26 марта. Команды, занявшие более высокое место по итогам регулярного чемпионата, начнут серию до четырех побед двумя домашними матчами, а затем проведут две игры в гостях, оставшаяся часть противостояния проходит в формате дома — в гостях — дома.

В Западной конференции состав пар выглядит следующим образом:

«Локомотив» (Ярославль, 1) — «Торпедо» (Нижний Новгород, 8) — матчи пройдут 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8 апреля;

«Динамо» (Москва, 2) — СКА (Санкт-Петербург, 7) — 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8 апреля;

«Спартак» (Москва, 3) — «Северсталь» (Череповец, 6) — 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7 апреля;

«Динамо» (Минск, 4) — ЦСКА (Москва, 5) — 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7 апреля.

На Востоке в первом раунде плей-офф сыграют:

«Трактор» (Челябинск, 1) — «Адмирал» (Владивосток, 8) — 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8 апреля;

«Салават Юлаев» (Уфа, 2) — «Сибирь» (Новосибирск, 7) — 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8 апреля;

«Металлург» (Магнитогорск, 3) — «Авангард» (Омск, 6) — 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7 апреля;

«Автомобилист» (Екатеринбург, 4) — «Ак Барс» (Казань, 5) — 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7 апреля.

Победителем регулярного чемпионата КХЛ стал ярославский «Локомотив». Команда Игоря Никитина впервые в своей истории выиграла Кубок континента, набрав 102 очка. Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург». В минувшем сезоне «Магнитка» завоевала трофей, обыграв в четырех матчах «Локомотив».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп договорились о проведении матча между командами КХЛ и НХЛ. Формат встречи пока не определен, но многие российские и зарубежные спортсмены и эксперты поддержали идею.

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