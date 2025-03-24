«Никого не хотел обидеть»: Апачев извинился за граффити в Судже

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Рэпер Аким Апачев принес извинения за граффити в Судже

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Искренность его слов вызывает у людей сомнения.

Рэпер Аким Апачев принес извинения за граффити в Судже. Музыкант записал обращение, в котором заявил, что готов ответить за свои действия.

«Дорогие жители Курской области и Суджи. Никого не хотел обидеть. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте», — заявил Аким Апачев.

Впрочем, искренность его слов вызывает у людей сомнения. Ведь еще накануне Апачев в самой грубой форме оскорблял тех, кто осудил его псевдопатриотизм.

Напомню, рэпер нарушил запрет на въезд в Суджу, а пробравшись туда, оставил провокационные послания на заборах и развалинах. В комментариях пользователи справедливо обрушили на музыканта шквал критики. Но ответная реакция оказалась под стать его «художествам».

Апачев показал чудеса владения нецензурной бранью, и даже вызывал людей на разборки. В том числе тех, кто провел несколько месяцев в оккупации. Теперь рэперу грозит как минимум административная ответственность. Но не исключено, что дойдет и до уголовного дела.

Ранее, 5-tv.ru писал, что адвокат Евгений Кривцун высказал свое мнение о последствиях действий Апачева.

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